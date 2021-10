Restos mortais encontrados em parque na Flórida são de noivo de Gabby Petito, confirma FBI

Brian Laundrie era suspeito de ter assassinado a namorada, que era influencer; relembre o caso

Reprodução / Instagram / @GabsPetito Brian Laundrie e Gabby Petito estavam viajando pelos Estados Unidos em uma van



O FBI confirmou nesta quinta, 21, que os restos mortais encontrados na reserva Carlton, um parque público da Flórida, são de Brian Laundrie, noivo da influencer Gabby Petito, encontrada morta em setembro. Laundrie era considerado suspeito de matar a noiva e já havia sido indiciado por ter usado o cartão de crédito dela após a jovem ter desaparecido, o que é considerado fraude, mas não havia sido acusado formalmente pela morte. Segundo a agência de investigação, o reconhecimento foi feito através da arcada dentária. Os restos haviam sido encontrados em uma área alagada da reserva na quarta, 20, próximos uma mochila e um notebook que pertenciam a Brian. O caso do sumiço da influencer teve grande repercussão nos Estados Unidos e mesmo fora do país.

O desaparecimento de Petito foi notificado à polícia em 11 de setembro pelos pais da jovem, após um longo período sem que ela ligasse ou enviasse mensagens a eles. Brian e Gabby estavam viajando ao redor dos Estados Unidos em uma van, enquanto eram acompanhados por centenas de milhares de pessoas nas redes sociais. Em 12 de agosto, a polícia do estado de Utah foi chamada para uma ocorrência de violência doméstica do casal, e um vídeo veio à tona posteriormente mostrando Petito reclamando sobre sua saúde mental a um agente. Quando o desaparecimento da influencer foi notado, Laundrie já estava em casa, na Flórida, desde 1º de setembro, sem dar qualquer informação sobre o paradeiro da noiva. Ele saiu de casa no dia 14 de setembro e não foi mais visto com vida. O corpo de Petito foi encontrado em 19 de setembro no Parque Nacional Grand Teton, no Estado de Wyoming, e uma perícia confirmou que ela foi morta por estrangulamento. Agora, com a morte de Laundrie confirmada, se torna ainda mais difícil esclarecer o caso da morte da jovem, mas as investigações prosseguem.