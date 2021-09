Revista divulga ranking das melhores cidades do mundo; São Paulo é a 31ª

Publicação avaliou vida noturna, restaurantes, ações culturais, iniciativas ambientais, compromisso com o ativismo, simpatia e senso de comunidade de diversos locais pelo globo

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Cidade de São Paulo está em ranking de melhores cidades do mundo para visitar



A revista ‘Time Out’ anualmente publica um guia das melhores experiências pelo mundo, destacando quais são as melhores cidades para se visitar. A edição de 2021 foi divulgada nesta quinta-feira, 10, e coroou São Francisco, nos Estados Unidos, no topo. Amsterdã, na Holanda, apareceu em segundo e Manchester, na Inglaterra, em terceira. A única cidade que brasileira que aparece no ranking de 37 destinos é São Paulo, na 31ª posição. Os principais critérios de escolha foram: vida noturna, restaurantes, ações culturais, iniciativas ambientais, compromisso com o ativismo, simpatia e senso de comunidade. O combate à pandemia de Covid-19 também foi levado em consideração. Veja aqui o ranking completo.

Confira abaixo o top 10 do ranking: