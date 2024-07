Rishi Sunak: premiê que levou estabilidade ao Reino Unido e reduziu a inflação mesmo com aumento do custo de vida

Líder britânico, foi primeiro chefe de governo de origem indiana e o mais novo a chegar ao cargo nos últimos 200 anos; ele entrou para política em 2015 e está no poder desde 2022

Susannah Ireland / AFP Rishi Sunak derrotou Liz Truss e assumiu o cargo de premiê britânico no lugar de Boris Johnson



No cargo de premiê desde 2022, Rishi Sunak tentará nesta quinta-feira (4) reverter um resultado que já é dado como certo pelas pesquisas: o fim do governo conservador depois de 14 anos. Primeiro chefe de governo de origem indiana, ele tentou em vão frear a perda de votos de seu partido e lutar contra correntes adversas dentro do próprio partido. Sua ascensão a primeiro-ministro aconteceu de forma inesperada. Após ser nomeado titular da Economia em 2019, no primeiro governo de Boris Johnson, a renúncia do ex-prefeito de Londres em setembro de 2022 e a passagem efêmera de Liz Truss pelo posto o colocou na liderança do governo em 24 de outubro do mesmo ano. Sunak enfrenta fortes cisões dentro de seu partido. O momento de maior de tensão para ele, que pôs em perigo sua liderança dentro da legenda, chegou em uma votação no Parlamento britânico, em meados de janeiro, para levar adiante o polêmico projeto de lei para expulsar os migrantes irregulares para Ruanda. Durante aquela votação, aproximadamente 60 deputados conservadores rebeldes queriam introduzir emendas, ao considerar que o texto de expulsão dos imigrantes irregulares não era tão severo como gostariam.

O ex-ministro da Economia é o mais jovem dos últimos 200 anos. O empresário levou estabilidade ao caos dos anos Boris Johnson e reduziu a inflação à metade, em plena crise do aumento do custo de vida. Não cumpriu, porém, várias de suas promessas, como o envio de imigrantes irregulares para Ruanda e a redução da espera no serviço de saúde pública NHS. Nascido em Southampton em 1980, Sunak é apaixonado por futebol e torcedor do time de sua cidade de nascimento. Ele entrou para política em 2015. Sua boa situação econômica tem a ver com seu casamento com a indiana Akshata Murty, empresária e estilista bilionária, a primeira esposa de um primeiro-ministro a não ter nacionalidade britânica. Akshata é filha do fundador da empresa de tecnologia indiana Infosys, fazendo com que ela pertença à família com a quinta maior fortuna do país asiático.

*Com informações da AFP

