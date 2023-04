Robert Kennedy, sobrinho de JFK, lança pré-candidatura à presidência dos EUA

Político de 69 anos é uma das principais vozes antivacina no país e tentará as primárias do Partido Democrata

Wikimedia Commons Robert tem opiniões polêmicas e chegou a ser banido do Instagram por postagens



Robert Kennedy, sobrinho do ex-presidente americano John F. Kennedy, apresentou nesta quarta-feira, 5, sua candidatura às eleições primárias do Partido Democrata, nos Estados Unidos, para 2024. Kennedy, que é advogado e ativista contra vacinas, apresentou a candidatura ao Comitê Federal Eleitoral. Com o anúncio do filho do ex-senador Robert F. Kennedy, dois políticos de alto perfil já confirmaram o desejo de concorrer à indicação democrata de 2024: a primeira foi Marianne Williamson, escritora de autoajuda, em março. O atual mandatário, Joe Biden, ainda não anunciou oficialmente se concorrerá à reeleição. Kennedy, de 69 anos, se tornou uma das principais vozes do movimento antivacina nos EUA através da organização Children’s Health Defense, da qual é fundador e presidente. Em janeiro deste ano, Kennedy, juntamente com outros nomes antivacinas, entrou com um processo no Texas contra várias organizações internacionais de comunicação, incluindo “BBC” e “Reuters”, alegando que trabalharam com plataformas de comunicação social para censurar o seu conteúdo. Em 2021, o Instagram encerrou a conta do político por espalhar afirmações “desacreditadas” sobre o coronavírus e vacinas.

*Com informações da EFE