População faz vigília e homenageia vítimas de ataque em creche de Blumenau

Velas, flores e balões foram colocados em frente ao CEI onde grupo fez orações

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Quatro crianças morreram e outras quatro ficaram feridos com o ataque



A população de Blumenau, Santa Catarina, segue consternada com o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, na manhã desta quarta-feira, 5, em que um homem de 25 anos invadiu o prédio com uma manchadinha, matou quatro crianças e feriu outras quatro. No início da noite, as pessoas se reuniram em frente ao CEI, levaram flores, velas, lançaram balões ao céu e fizeram orações. Algumas mensagens também foram deixadas no muro da creche, entre elas uma que dizia “Pai, mãe, suas crianças estão nas orações de Jesus”. O portão da entrada foi coberto pelos funcionários com um pano preto, em símbolo de luto, e o retorno às atividades ainda não foi definido. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, o culpado responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Atentado fez o governo liberar R$ 150 milhões para municípios reforçarem patrulhamento em escolas e monitorar ameaças.