Roda-Gigante pega fogo durante festival na Alemanha e deixa feridos

Acidente aconteceu durante o Highfield Festival, nas proximidades de Leipzig

NEWS5 / AFP

Um incêndio em uma roda-gigante de 38 metros durante o Highfield Festival, nas proximidades de Leipzig, na Alemanha, deixou feridos. Segundo a polícia da Saxônia, um total de 65 pessoas necessitaram de cuidados médicos. O incidente ocorreu quando duas cabines da atração pegaram fogo, resultando em quatro pessoas com queimaduras, uma ferida em uma queda e 18 outras que sofreram inalação de fumaça. As chamas foram rapidamente controladas, evitando uma tragédia maior. Todos os feridos foram prontamente encaminhados para um hospital nas proximidades, onde receberam atendimento médico. A situação gerou preocupação entre os participantes do festival, que vivenciaram momentos de tensão. Dessas 65 pessoas, 16 ficaram feridas e foram transportadas do local para vários hospitais, segundo um comunicado da polícia, que garantiu não haver receio pela vida de nenhum dos feridos.

O rapper Ski Aggu, que se apresentava no evento no momento do incêndio, manifestou sua preocupação e tristeza em relação ao ocorrido. Ele se disse “consternado e chocado” com a situação, refletindo o sentimento de muitos que estavam presentes. As autoridades locais estão investigando as causas do incêndio, enquanto o festival continua a ser um ponto de encontro para os amantes da música. A segurança dos participantes é uma prioridade, e medidas adicionais podem ser implementadas para evitar que incidentes como esse se repitam no futuro.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA