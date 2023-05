Rússia abre processo judicial sobre ‘ataque terrorrista’ contra o Kremlin

Presidência russa acusa a Ucrânia de planejar o ataque com drones feito ao Kremlin; Volodymyr Zelensky negou as acusações

REUTERS/Maxim Shemetov Processo foi instaurado horas depois que a presidência da Rússia acusou a Ucrânia de ser responsável pelo ataque



O Comitê de Investigação da Rússia abriu, nesta quarta-feira, 3, um processo judicial por causa do ataque com drones realizado contra o Kremlin. A ação foi classificada como um “ataque terrorista” e as autoridades russas culpam a Ucrânia pelo ato. “O Departamento Principal do Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo (…) em relação a uma tentativa de ataque à residência do presidente russo no Kremlin”, informou o Comitê através de comunicado. Horas antes do comunicado, a Presidência da Rússia acusou a Ucrânia de tentar assassinar Vladimir Putin, acusação que Kiev rejeitou. “Não atacamos Putin ou Moscou, apenas lutamos em nosso território, defendemos nossas vilas e cidades”, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista coletiva na Finlândia, onde se reuniu com líderes de Estado de Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia. A presidência russa disse ainda que o governo “se reserva o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando considerar apropriado”. Autoridades do alto escalão russo, incluindo o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, pediram que Putin aja com firmeza por meio do uso de armas capazes de “destruir” as autoridades de Kiev ou levar à “eliminação física” de Zelensky.

*Com informações da EFE