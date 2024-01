Rússia ataca alvos militares na Ucrânia em resposta a bombardeio contra Belgorod

Autoridades locais insistem que foram edifícios civis; últimos dias foram marcados por uma escalada da violência entre os dois países

SERGEY BOBOK / AFP vista do hotel Kharkiv Palace, que foi fortemente danificado na noite anterior por um ataque de mísseis russos, em Kharkiv



A Rússia afirmou no domingo, 31, que atacou alvos “militares” na cidade Kharkiv, na Ucrânia, mas autoridades locais insistem que foram edifícios civis, em resposta ao ataque sem precedentes que matou 24 pessoas e deixou 108 feridos na cidade russa de Belgorod. “Em resposta a este ato terrorista, as forças armadas russas atacaram centros de decisão e bases militares” em Kharkiv, declarou o ministério russo da Defesa. No sábado, a Rússia garantiu que não deixaria “impune” o ataque com mísseis e foguetes contra Belgorod, a cerca de 30 quilômetros da fronteira ucraniana. Moscou insiste em responsabilizar Kiev, que se manteve em silêncio até agora. O governador da região ucraniana, Oleg Sinegoubov, assegurou que os foguetes atingiram na noite de sábado um hotel, edifícios residenciais, clínicas e hospitais, ferindo 28 pessoas. Entre eles, dois adolescentes e um britânico, assessor de segurança de uma equipe de jornalistas alemães, segundo autoridades ucranianas.

A Rússia reconhece que atacou um “antigo complexo hoteleiro”, o Palácio de Kharkiv, mas afirmou que no local estavam membros da inteligência militar e das forças armadas ucranianas “implicados” no atentado de Belgorod, além de “mercenários estrangeiros”. As acusações foram qualificadas como “delírio distorcido” pela inteligência militar ucraniana, que disse que nenhum de seus membros ficou ferido. Moscou continua negando ter atacado civis na Ucrânia. A Força Aérea ucraniana afirmou que seis misseis russos foram lançados em Kharkiv. Também disse que derrubou 21 de 49 drones Shahed lançados contra seu território pela Rússia durante a noite e que apontavam para o sul e leste.

Na madrugada de domingo para segunda, ataques deixaram um morto em Odessa, no sul da Ucrânia, e quatro em Donetsk, no leste do país. Denis Pouchiline, encarregado da administração de Donetsk nomeado por Moscou, reportou um balanço provisório de “13 feridos e quatro mortos” na cidade do leste da Ucrânia sob controle russo, enquanto o governador de Odessa, Oleg Kiper, informou que “uma pessoa morreu como resultado de um ataque inimigo”, em mensagens publicadas no Telegram. Embora Kiev ataque frequentemente o território russo com dispositivos aéreos não tripulados, o ataque a Belgorod foi o mais mortal contra civis na Rússia desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Os últimos dias foram marcados por uma escalada da violência entre os dois países.

*Com agências internacionais