Rússia avalia proposta da Lula para mediar paz na Ucrânia: ‘Valorizamos a posição de equilíbrio do Brasil’

ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Luiz Inácio Lula da Silva fala a repórteres do lado de fora da ala oeste da Casa Branca após uma reunião bilateral com os EUA



A Rússia está avaliando a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mediar a paz na Ucrânia, informou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, em entrevista a agência russa Tass. “Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação, a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada da guerra na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os envolvidos”, declarou e acrescentou que estão “examinando as iniciativas, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, claro, levando em consideração a situação in loco”. Galuzin também declarou que vê o país como um parceiro estratégico bilateral e globalmente e aprecia o fato do Brasil não fornecer armas para Ucrânia. “Gostaria de enfatizar que a Rússia valoriza a posição de equilíbrio do Brasil na atual situação internacional, sua rejeição a medidas coercitivas unilaterais tomadas pelos EUA e seus satélites contra nosso país e a recusa de nossos parceiros brasileiros em fornecer armas, equipamentos militares e munição para o regime de Kiev”. Galuzin ainda saudou o país por sua “postura soberna de respeito” mesmo com Washington pressionado o Brasil a se juntar a eles na condenação a Rússia. Desde o começo do conflito o Brasil de manteve neutro na guerra. Apesar de condenar a invasão russa, ele não assumiu nenhum lado no conflito e se negou a enviar armamentos para a Ucrânia poder se defender. A neutralidade do Brasil é uma tradição do país, que sempre tentar prezar pela paz.