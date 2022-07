Rússia confirma ataques a alvos militares no porto de Odessa

Segundo Ministério da Defesa, um navio de guerra e depósito de mísseis foram destruídos

Reuters Mísseis não teria atingido a área onde grãos estão armazenados no porto de Odessa



O Ministério da Defesa da Rússia confirmou neste domingo, 24, ataque ao porto de Odessa, no sul da Ucrânia, com a destruição de um navio de guerra ucraniano e de um depósito militar. “No porto da cidade de Odessa, no território de um estaleiro, mísseis de longo alcance de alta precisão baseados no mar destruíram um navio de guerra ucraniano no cais e um armazém de mísseis antinavio Harpoon fornecidos pelos Estados Unidos ao regime de Kiev”, diz o relatório, citado pela agência russa Ria Novosti. Segundo o documento, um tropas também realizaram um ataque contra armazéns militares da 28ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia e da 123ª Brigada de Defesa Territorial. “Mais de 50 soldados ucranianos e mais de três mil munições foram destruídos”, menciona a nota. Outro ataque de mísseis marítimos e aéreos atingiu o aeródromo militar de Kanatovo, na região de Kirovograd, onde uma aeronave ucraniana foi atingida.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou os ataques como uma “barbárie” que mostrou que Moscou não era confiável para implementar um acordo sobre grãos. Mesmo com o bombardeio, o governo de Kiev trabalha para reiniciar as exportações de grãos dos portos do Mar Negro. “Continuamos os preparativos técnicos para o lançamento das exportações de produtos agrícolas de nossos portos”, disse o ministro da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov, em um post no Facebook.