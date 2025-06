Rússia critica EUA por bombardeios no Irã e cobra resposta do Conselho de Segurança da ONU

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, criticou duramente os Estados Unidos durante reunião do Conselho de Segurança, ao comentar os recentes ataques americanos a instalações nucleares no Irã. Ele alertou para o risco de um desastre nuclear e afirmou que o governo de Donald Trump abriu uma “caixa de Pandora”. Nebenzia pediu a interrupção imediata das hostilidades por parte de Washington e de Israel. “”Moscou condena, nos termos mais decisivos, as ações irresponsáveis, perigosas e provocativas cometidas pelos EUA contra a República Islâmica do Irã”, disse.

Segundo o diplomata russo, as ações dos EUA são irresponsáveis, provocativas e violam tanto a Carta das Nações Unidas quanto o direito internacional. Ele também destacou os riscos de contaminação radiológica, citando alertas do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre os perigos de ataques a instalações nucleares.

Nebenzia cobrou uma resposta urgente do Conselho de Segurança e lembrou que Rússia, China e Paquistão já apresentaram um projeto de resolução pedindo o fim das hostilidades e a proteção de civis. Segundo ele, a ausência de uma resposta firme pode levar o mundo a um cenário catastrófico de segurança nuclear.

O embaixador afirmou que a situação no Irã é crítica e requer atenção da comunidade internacional. Ele apelou por um esforço global para evitar um conflito de grandes proporções e defender a paz e a segurança na região.