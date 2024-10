Rússia diz não ter recebido nenhum sinal de que Ucrânia está disposta a um cessar-fogo

Presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, declarou que a situação no campo de batalha permite que sejam tomadas decisões para ‘encerrar a guerra até 2025, no máximo’

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP Zelensky está atualmente em viagem por vários países europeus para apresentar seu “Plano de Vitória”



O Kremlin declarou nesta quinta-feira (10) que não recebeu nenhum sinal sobre as condições sob as quais a Ucrânia estaria disposta a concordar com um cessar-fogo. “Há muito raciocínio, muita teorização sobre essa questão na imprensa. Como antes, ninguém está fazendo nada a respeito”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua coletiva de imprensa diária por telefone. Peskov também negou que Moscou tenha detectado qualquer indício do desejo de Kiev por um cessar-fogo, que a Rússia contempla apenas se cumprir os objetivos de sua campanha militar, que na verdade se resume à capitulação da Ucrânia.

De acordo com a imprensa internacional, a Ucrânia estaria pronta para um cessar-fogo ao longo da atual linha de frente, sem reconhecer qualquer perda de território, em troca de garantias de segurança fornecidas pelos Estados Unidos e da adesão à União Europeia. O presidente ucraniano,Volodmir Zelenski, declarou que a situação no campo de batalha permite que sejam tomadas decisões para “encerrar a guerra até 2025, no máximo”.

Zelensky está atualmente em viagem por vários países europeus para apresentar seu “Plano de Vitória”, que, segundo ele, inclui como elemento fundamental que a Ucrânia seja convidada à Otan, embora ele tenha declarado que a adesão só será possível após o fim da guerra. O Exército russo tomou nas últimas semanas diversas localidades da região do Donbas, um avanço que não era visto desde o início da guerra, enquanto as tropas ucranianas continuam controlando parte da região russa de Kursk, na fronteira.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte