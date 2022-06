Rússia diz que ataque com mísseis matou mais de 50 oficiais ucranianos

Centro de comando do Exército ucraniano foi atingido no momento em que ocorria uma reunião no local

Yuri KADOBNOV / AFP Rússia afirmou que ataque com mísseis deixou mais de 50 ucranianos mortos



Mais de 50 oficiais ucranianos foram mortos em um ataque com mísseis de cruzeiro Kalibr contra um centro de comando do Exército ucraniano na região de Dnipro, no leste do país, informou a Rússia neste domingo, 19. O ataque ocorreu no sábado, 18, quando ocorria uma reunião do comando da divisão operacional ucraniana Alexandria na cidade de Shirukaya Dacha, explicou o general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russo, em seu relatório militar diário. A reunião reuniu generais e oficiais do Exército ucraniano, em particular das unidades aerotransportadas e das tropas que operam nas regiões do sul de Zaporizhzhya e Mykolaiv, segundo o comunicado militar russo.

Além disso, outro ataque com mísseis Kalibr destruiu uma dúzia de canhões Howitzer de 155 milímetros em uma fábrica em Mykolaiv, além de 20 veículos blindados, recentemente entregues a Kiev pelos Estados Unidos. A aviação russa também teria destruído um comboio com outros 30 tanques e veículos blindados em uma estação de trem em Dnipro. Enquanto isso, na região vizinha de Kharkiv, que faz fronteira com o território russo, um ataque com mísseis Iskander devastou uma fábrica de reparação de tanques. O Exército russo também informou ter atacado posições ucranianas na região de Donetsk, matando várias centenas de soldados ucranianos e mercenários estrangeiros. Além disso, Konashenkov anunciou que as milícias pró-russas de Lugansk, com o apoio do Exército russo, tomaram a localidade de Metiolkine, nos arredores da cidade de Severodonetsk, próxima a Lysychansk, o último grande reduto ucraniano da região de Lugansk.

*Com informações da EFE.