Rússia diz que envio de forças de paz à Ucrânia seria ‘imprudente’

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP Porta-voz Dmitry Peskov foi responsável por dar a declaração



A Rússia classificou a proposta da Polônia de enviar forças de paz internacionais à Ucrânia como “imprudente”. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 23, pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e confirmada pela Reuters. Ao ser questionado sobre o tema, Peskov disse que “seria uma decisão muito imprudente e extremamente perigosa”. Além disso, Peskov alertou que o eventual envio das tropas poderia levar a um confronto direto entre as forças armadas da Rússia e a missão de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), citando “consequências que seriam difíceis de reparar”. Nesta quarta-feira, 23, o confronto entre Rússia e Ucrânia completa 28 dias, com os russos apertando o cerco contra grandes cidades ucranianas, como Mariupol e Kiev.