Rússia é atacada pela Ucrânia na véspera da eleição presidencial

STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / AFP Belgorod, divisa entre a Rússia e a Ucrânia, tem sido alvo de ataques durante os dois anos de guerra no Leste Europeu



Um dia antes do início oficial das eleições da Rússia, a Ucrânia realizou novos ataques com drones no país e deixou ao menos dois mortos nesta quinta-feira, 14. A Guarda Nacional da Rússia (Rosgvardia) afirmou ter repelido, junto com o exército e a guarda de fronteira, um ataque de um grupo de “sabotadores” perto da localidade de Tiotkino, na região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. Na terça-feira, 12, ataques semelhantes foram realizados nessa cidade por combatentes russos pró-ucranianos, que, segundo o Kremlin, foram dizimados. Uma dessas milícias, a “Legião da Liberdade da Rússia”, instou civis a evacuar a área e prometeu “libertar as regiões russas” de Belgorod e Kursk.

Em paralelo, os ataques com drones se multiplicam a centenas de quilômetros da linha de frente. A região de Belgorod e sua capital homônima foram alvos desses ataques. Nesta quinta-feira, dois civis morreram e pelo menos 19 ficaram feridos, segundo as autoridades regionais, que anunciaram o fechamento temporário dos centros comerciais para evitar novas vítimas.

*Com informações da AFP