Rússia e Turquia se unem para a garantir segurança de navios que zarpam da Ucrânia

Serguei Lavrov e chanceler da Turquia, Mevlut Cavusoglu, se reuniram para discutir a criação de corredores marítimos para exportar os cereais presos nos portos ucranianos

Adem ALTAN / AFP O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov (E) e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu (D), apertam as mãos após uma entrevista coletiva em Ancara



A Rússia se mostrou disposta a garantir, em cooperação com a Turquia, a segurança dos navios com cereais que zarpam dos portos ucranianos, afirmou nesta quarta-feira, 8, o ministro das Relações Exteriores de Moscou, Serguei Lavrov. “Estamos dispostos a garantir a segurança dos navios que saem dos portos ucranianos… em cooperação com nossos colegas turcos”, disse Lavrov em uma entrevista coletiva com o chanceler da Turquia, Mevlut Cavusoglu. Os dois se reuniram para abordar a criação de corredores marítimos que facilitem a exportação de cereais que estão presos nos portos ucranianos desde que a Rússia invadiu o país do Leste Europeu no dia 24 de fevereiro.

A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de milho e estava a ponto de virar, antes da guerra, o terceiro maior exportador mundial de trigo. O país exportava a cada mês 12% do trigo, 15% do milho e 50% do óleo de girassol do mundo. A pedido da ONU, a Turquia propôs ajuda para escoltar as embarcações. Para Cavusoglu, “o plano da ONU é razoável e factível e “Ucrânia e Rússia deveriam aceitar”, disse. Contudo, o ministro turco ressaltou que seria “legítimo” retirar as sanções contra as exportações agrícolas russas para garantir a segurança dos navios nos portos.

“Se devemos abrir o mercado internacional ucraniano, pensamos que é legítimo retirar os obstáculos às exportações russas”, disse Cavusoglu. “Neste momento temos entre 20 e 25 toneladas bloqueadas. No outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), poderíamos alcançar entre 70 e 75 milhões de toneladas”, advertiu na segunda-feira o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ministro turco da Agricultura, Vahit Kirisci, disse que a “Ucrânia está protegendo atualmente seus portos comerciais com minas” e teme ser “atacada peça Rússia” se retirar as armas.