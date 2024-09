Rússia estima em 400 o total de baixas ucranianas na região de Kursk no último dia

Ao mesmo tempo, as forças russas repeliram ataques aéreos contra a cidade, um dos quais afetou um edifício residencial na capital da região, de acordo com a imprensa russa

EFE/EPA/STRINGER As baixas diárias ucranianas totalizaram 400 pessoas, enquanto desde o início da incursão terrestre em 6 de agosto



O Exército da Rússia causou no último dia 400 baixas às forças da Ucrânia que invadiram a região russa de Kursk há quase dois meses e onde continua a contra-ofensiva para expulsar o inimigo, segundo informou neste domingo o Ministério da Defesa russo. Segundo o departamento militar, ao longo do último dia as tropas de Kiev tentaram mais uma vez expandir sua presença em Kursk, tentando contornar a fronteira em novos setores daquele território fronteiriço. Como consequência, seis ataques ucranianos na área foram repelidos, disseram autoridades da Defesa russa.

As baixas diárias ucranianas totalizaram 400 pessoas, enquanto desde o início da incursão terrestre em 6 de agosto, o inimigo perdeu mais de 18.560 homens em Kursk, segundo Moscou. Ao mesmo tempo, as forças russas repeliram ataques aéreos contra Kursk, um dos quais afetou hoje um edifício residencial na capital da região, de acordo com a imprensa russa. Como resultado do impacto, duas casas foram danificadas sem que o incidente tenha deixado vítimas, segundo dados preliminares.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte