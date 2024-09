Ucrânia condena apoio da Suíça ao ‘plano de paz’ de Brasil e China para guerra contra Rússia

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

NOVA IORQUE, NOVA IORQUE - 25 DE SETEMBRO: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dirige-se aos líderes mundiais durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) na sede das Nações Unidas em 25 de setembro de 2024 na cidade de Nova York. Os líderes mundiais reuniram-se para a Assembleia Geral enquanto o mundo continua a viver grandes guerras em Gaza, na Ucrânia e no Sudão, juntamente com a ameaça de um conflito maior no Médio Oriente. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Foto de SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)