Rússia explode ponte sobre rio em cidade da Ucrânia e corta rota de fuga de civis

Segundo o chefe da administração de Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, pouco mais de um terço da cidade está sob controle da Ucrânia, enquanto os outros dois terços estão dominados pelos russos

ARIS MESSINIS / AFP Militar ucraniano caminha na frente de um veículo em chamas durante um duelo de artilharia entre tropas ucranianas e russas na cidade de Lysychansk, região leste ucraniana de Donbass



Forças russas explodiram neste domingo, 12, uma ponte que liga a cidade de Severodonetsk, na Ucrânia, a outra cidade da região, de acordo com autoridades locais. Com isso, foi eliminada uma possível rota de fuga na região que tem sido palco de intensas batalhas pelo controle da parte leste do país. Segundo a Reuters, o governador da província de Luhansk, Serhiy Gaidai, informou que as forças ucranianas e russas continuavam duelando neste domingo e que só há apenas três pontes em pé na região, reduzindo o número de rotas que poderiam ser usadas para a evacuação de civis. Segundo o chefe da administração de Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, pouco mais de um terço da cidade está sob controle da Ucrânia, enquanto os outros dois terços estão dominados pelos russos.

Mais cedo, a Rússia anunciou que destruiu no oeste da Ucrânia um grande depósito de armas fornecidas pelos Estados Unidos e os países europeus. Um bombardeio russo contra Chortkiv, no oeste ucraniano, que permaneceu relativamente à margem da guerra, deixou 22 feridos, informou o governador local Volodimir Trush. O ministério da Defesa da Rússia anunciou que o bombardeio contra Chortkiv destruiu um “grande depósito de sistema de mísseis antitanque, sistemas portáteis de defesa antiaérea e obuses fornecidos ao regime de Kiev pelos Estados Unidos e pelos países europeus”.