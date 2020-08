Rússia inicia registro de vacina contra a Covid-19; imunização deve começar dia 10

A expectativa é que o imunizante comece a ser distribuído para diversas regiões da Rússia a partir do próximo dia 10

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo



O ministro da saúde da Rússia, Mikhail Murashko, afirmou no sábado, 01, que os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa Epidemiológica e Microbiológica da Rússia (Gamalei), foram finalizados. Com isso, a etapa de registro do imunizante já foi iniciada. “A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo centro Gamalei concluiu os ensaios clínicos e agora os documentos para o seu registro estão sendo preparados”, declarou Murashko, citado pela agência de notícias local “TASS”.

De acordo com o ministro, a expectativa é que o imunizante comece a ser distribuído para diversas regiões da Rússia a partir do próximo dia 10. As primeiras vacinações serão destinadas a médicos e professores. “Estamos planejando que a campanha de vacinação mais extensa, que será gradualmente acrescentada ao novo sistema de cuidados, começará em outubro”, afirmou. Murashko acrescentou ainda que a segunda vacina russa, desenvolvida pelo centro Vector, continua em fase de ensaios clínicos. Segundo ele, o Ministério da Saúde acredita que receberá em um mês e meio ou dois meses mais dois pedidos de permissão para realizar ensaios clínicos de novas vacinas.

Embora o anúncio da vacina seja positivo, a segurança do imunizante preocupa autoridades. Nesta sexta-feira, 31, o epidemiologista americano Anthony Fauci afirmou que espera que China e Rússia estejam realmente fazendo os devidos testes antes de aplicar as vacinas que estão desenvolvendo contra o novo coronavírus. Fauci deu a declaração depois que as autoridades russas disseram que estavam próximas de aprovar a imunização, adiantando-se aos esforços dos Estados Unidos. Ao todo, a Rússia já registrou, desde o início da pandemia, 845.443 contágios e 14.058 óbitos pela Covid-19.

