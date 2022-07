Rússia nega ter atacado porto de Odessa, segundo Turquia

Moscou assinou acordo com a Ucrânia para permitir escoamento de grãos pelo terminal na sexta

Foto de Oleksandr GIMANOV/AFP Porto de Odessa é fundamental no escoamento de grãos produzidos pela Ucrânia, que por sua vez são importantes para evitar a fome em diversos países



A Rússia nega ter atacado neste sábado o porto comercial ucraniano de Odessa, fundamental para a exportação de grãos ucranianos, segundo disse o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, em comunicado. “Os russos nos disseram que não tinham absolutamente nada a ver com esses ataques e que estavam examinando o assunto muito de perto e em detalhes”, disse Akar na nota publicada horas depois que Kiev denunciou vários ataques a Odessa.

Em sua nota, o ministro turco explica que anteriormente, depois de ser informado de que houve “um ataque com mísseis”, falou com seu homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, e com o ministro das Infraestruturas, Aleksandr Kubrakov, de quem obteve “as informações necessárias”. “(As autoridades ucranianas) declararam que um dos silos foi atingido por um míssil; outro caiu em uma zona próxima de um silo, mas não houve impacto negativo na capacidade de carga e na capacidade das docas, o que é importante, e as atividades ali puderam continuar”, acrescentou.

Akar admitiu que foi muito preocupante para a Turquia que esses ataques tenham ocorrido no dia seguinte à assinatura de um acordo em Istambul para desbloquear o embarque de grãos dos portos ucranianos para os mercados internacionais. “Estávamos muito preocupados. No entanto, continuamos a cumprir as nossas responsabilidades no acordo a que chegámos ontem, e também manifestamos nas nossas reuniões que somos a favor de que as partes continuem sua cooperação com calma e paciência”, frisou o ministro turco na nota. “Além disso, assegurou que a Turquia está acompanhando de perto os acontecimentos.

Ao denunciar os ataques de hoje, Kiev acusou Moscou de ter “cuspido” na cara da ONU e da Turquia, além de minar o acordo para desbloquear através de um corredor marítimo as exportações de cereais que permanecem nos portos do Mar Negro devido à invasão russa na Ucrânia. A Rússia deve assumir “toda a responsabilidade” se esse acordo for quebrado, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, segundo o portal “Ukrinform”, lembrando o papel de supervisores do acordo do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

*Com informações de EFE