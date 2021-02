Rússia pressiona Estados Unidos e Irã para retomada de acordo nuclear

Autoridades iranianas afirmam que Estados Unidos devem decidir sobre restabelecimento de resolução até 21 de fevereiro para ‘evitar complicações’; entenda o acordo nuclear

David Lienemann / Official White House / Divulgação Governo russo aconselhou que Estados Unidos retirem sanções contra o Irã



Nesta segunda-feira, 15, a Rússia pediu que os Estados Unidos colaborem e sinalizem disposição para retomar o acordo nuclear com o Irã, suspendendo assim as sanções contra o país islâmico. As autoridades russas também dirigiram-se ao governo iraniano, orientando que ele se contenha para não complicar as negociações com os norte-americanos. A gestão do presidente Joe Biden avalia as maneiras de restaurar o acordo nuclear de 2015, firmado pelo Irã com diversas potências mundiais, e abandonado pelo ex-presidente estadunidense Donald Trump em 2018. Além de cancelar o acordo, o republicano também instaurou sanções contra a nação islâmica. Para retomar as tratativas com a administração Biden, o governo iraniano defende que as sanções devem ser reduzidas antes do acordo nuclear ser restabelecido.

Visando auxiliar nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia reiterou a importância da retirada das sanções. “Pedimos que os Estados Unidos expressem vontade política e enviem um sinal ao Irã e outros membros da comunidade internacional alertando sobre sua disposição para voltar ao ‘Plano de Ação Conjunto Global’. Para que isso aconteça, seria importante revogar todas as decisões de sanção que compõem a essência da chamada ‘pressão máxima sobre o Irã’, instaurada durante o governo Trump“, disse Sergei Ryabkov. Segundo o diplomata, caso o país norte-americano demonstre flexibilidade, “complicações” com o Irã podem ser evitadas.

A decisão sobre o acordo deve ser tomada até o dia 21 de fevereiro, como afirmam as autoridades iranianas. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, os Estados Unidos precisam agir rapidamente para retirar as sanções e retornar ao acordo nuclear. Caso contrário, o país islâmico deve endurecer sua posição nuclear contra a nação estadunidense, ameaçando reduzir significativamente a presença dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no país.

“Plano de Ação Conjunto Global”: Entenda o acordo nuclear