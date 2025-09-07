‘Rússia zomba da diplomacia e mata indiscriminadamente’, afirma Ursula Von der Leyen após ataque contra a Ucrânia

Presidente da Comissão Europeia declara que a ‘Europa apoia e continuará a apoiar plenamente’ o país ucraniano

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Ursula von der Leyen afirma que a Rússia 'zomba da diplomacia, pisoteia o direito internacional e mata indiscriminadamente'



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse neste domingo (7) que a Rússia “zomba da diplomacia, pisoteia o direito internacional e mata indiscriminadamente”, após uma noite de ataques russos sem precedentes contra a Ucrânia. “Na noite passada, a Rússia lançou um dos maiores ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia, mirando tanto em edifícios governamentais quanto em residências civis. Mais uma vez, o Kremlin zomba da diplomacia, pisoteia o direito internacional e mata indiscriminadamente”, disse a líder europeia nas redes sociais.

Por outro lado, Von der Leyen insistiu que “a Europa apoia e continuará a apoiar plenamente a Ucrânia” e que continuam “reforçando as Forças Armadas da Ucrânia, criando garantias de segurança duradouras e endurecendo as sanções para aumentar a pressão sobre a Rússia”. “A matança deve ser interrompida”, concluiu em sua mensagem.

Da mesma forma, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou a “versão de paz de (Vladimir) Putin“, que consiste em “falar de paz enquanto os bombardeios se intensificam e edifícios governamentais e residências são atacados”. “Devemos manter o rumo: reforçar as defesas da Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções adicionais, em estreita coordenação com nossos aliados e parceiros”, acrescentou.

A Rússia bombardeou massivamente a Ucrânia durante a madrugada de domingo com mais de 800 drones, um novo recorde, e mais de uma dúzia de mísseis, que atingiram inclusive a capital, Kiev, onde pelo menos duas pessoas morreram e onde foi atacada pela primeira vez uma sede do governo, segundo os serviços de emergência e as autoridades locais.

Um dos principais alvos do ataque noturno russo foi Kiev, embora a Rússia também tenha bombardeado Odessa (sul), Zaporizhzhya (sul), Kremenchuk (centro), Krivoy Rog (leste) e Dnipropetrovsk (leste).

Veja publicação de Ursula Von der Leyen:

Last night, Russia launched one of the largest drone and missile strikes on Ukraine, targeting government buildings and civilian homes alike. Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law and killing indiscriminately. Europe stands, and will continue… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2025

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert