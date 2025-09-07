Jovem Pan > Notícias > Mundo > ‘Rússia zomba da diplomacia e mata indiscriminadamente’, afirma Ursula Von der Leyen após ataque contra a Ucrânia

‘Rússia zomba da diplomacia e mata indiscriminadamente’, afirma Ursula Von der Leyen após ataque contra a Ucrânia

Presidente da Comissão Europeia declara que a ‘Europa apoia e continuará a apoiar plenamente’ o país ucraniano

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 14h48
EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Ursula von der Leyen Ursula von der Leyen afirma que a Rússia 'zomba da diplomacia, pisoteia o direito internacional e mata indiscriminadamente'

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse neste domingo (7) que a Rússia “zomba da diplomacia, pisoteia o direito internacional e mata indiscriminadamente”, após uma noite de ataques russos sem precedentes contra a Ucrânia. “Na noite passada, a Rússia lançou um dos maiores ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia, mirando tanto em edifícios governamentais quanto em residências civis. Mais uma vez, o Kremlin zomba da diplomacia, pisoteia o direito internacional e mata indiscriminadamente”, disse a líder europeia nas redes sociais.

Por outro lado, Von der Leyen insistiu que “a Europa apoia e continuará a apoiar plenamente a Ucrânia” e que continuam “reforçando as Forças Armadas da Ucrânia, criando garantias de segurança duradouras e endurecendo as sanções para aumentar a pressão sobre a Rússia”. “A matança deve ser interrompida”, concluiu em sua mensagem.

Da mesma forma, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou a “versão de paz de (Vladimir) Putin“, que consiste em “falar de paz enquanto os bombardeios se intensificam e edifícios governamentais e residências são atacados”. “Devemos manter o rumo: reforçar as defesas da Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções adicionais, em estreita coordenação com nossos aliados e parceiros”, acrescentou.

A Rússia bombardeou massivamente a Ucrânia durante a madrugada de domingo com mais de 800 drones, um novo recorde, e mais de uma dúzia de mísseis, que atingiram inclusive a capital, Kiev, onde pelo menos duas pessoas morreram e onde foi atacada pela primeira vez uma sede do governo, segundo os serviços de emergência e as autoridades locais.

Um dos principais alvos do ataque noturno russo foi Kiev, embora a Rússia também tenha bombardeado Odessa (sul), Zaporizhzhya (sul), Kremenchuk (centro), Krivoy Rog (leste) e Dnipropetrovsk (leste).

Veja publicação de Ursula Von der Leyen:

 

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

