Ucrânia aperta cerco e exército russo foge de região anexada por Putin

Cidade de Lyman, localizada em Donetsk e controlada pela Rússia desde maio, é estratégica e um importante centro ferroviário

Yasuyoshi CHIBA / AFP Soldados ucranianos expulsam tropa de Putin de região anexada pela Rússia



Um dia após Vladimir Putin assinar a anexação de quatro territórios parcialmente ocupados na Ucrânia, as tropas de Volodymyr Zelensky apertaram o cerco e os russos fugiram e um dos locais, a cidade de Lyman, um importante centro ferroviário no leste da Ucrânia, na região de Donetsk, neste sábado,1. “Devido ao risco de serem cercados, as forças aliadas foram retiradas da localidade de Lyman para posições mais vantajosas”, apontou o Ministério da Defesa russo por meio de comunicado. O ministério ucraniano confirmou a informação e disse afirmou que a bandeira da Ucrânia foi hasteada. Segundo o porta-voz do exército no leste do país, Serhiy Cherevatyi, citado pela agência Interfax-Ukraine, “entre 5 mil e 5.500 russos” estavam entrincheirados nos arredores de Lyman. Mas os combates mais recentes reduziram o número de soldados, acrescentou Cherevatyi, que também anunciou que as tropas de Kiev recuperaram cinco localidades ao redor de Lyman, aumentando a pressão sobre os soldados russos que estão cercados. Lyman sempre fará parte da Ucrânia”, afirma, sorridente, um dos militares.

A perda da região significaria um novo revés para o exército russo que desde setembro tem sofrido derrotas militares em decorrência da contraofensiva ucraniana no sul e leste do país. Controlado pelos russos desde maio, o local atua há meses como um centro de logística e transporte que ancora as operações russas no norte da região. Sua captura é o segundo maior ganho de Kiev desde que uma contra-ofensiva relâmpago retomou áreas da região de Kharkiv este mês. Em um discurso em vídeo à noite, o presidente Zelensky agradeceu às tropas por capturarem a vila de Yampil, cerca de 12 km a sudeste de Lyman. “Temos resultados significativos no leste do nosso país… todo mundo já ouviu o que está acontecendo em Lyman”, disse Zelensky em um discurso em vídeo. “São passos que significam muito para nós”, acrescentou, sem dar detalhes.

*Com informações da AFP, EFE e Reuters