Zelensky solicita adesão urgente à Otan e diz que nunca negociará com Putin

Líder da Ucrânia disse que formalizará o pedido ainda nesta sexta-feira e afirmou que já está a caminho de se tornar membro da aliança militar

Genya Savilov/Pool via REUTERS Zelensky vai solicitar adesão urgente da Ucrânia à Otan ainda nesta sexta



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu de forma rápida ao anúncio de anexação de regiões ocupadas, parcialmente, pela Rússia no território ucraniano. Ele afirmou que vai assinar, em caráter de urgência, uma solicitação de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A informação veio minutos depois que a Rússia formalizou a anexação de quatro regiões ucranianas. “Adotamos uma medida decisiva ao assinar a candidatura da Ucrânia visando uma adesão acelerada à Otan”, disse Zelensky em um vídeo divulgado nas redes sociais. O presidente ucraniano também garantiu nesta sexta que não negociará com a Rússia enquanto Vladimir Putin estiver no poder, logo após o presidente russo pedir à Ucrânia que cesse as hostilidades e dizer estar pronto para conversar com Kiev. “A Ucrânia não negociará com a Rússia enquanto Putin for o presidente da Federação Russa. Negociaremos com o novo presidente”, disse Zelensky. O líder também comentou que a Ucrânia, “na prática”, já está a caminho de se tornar membro da aliança militar e mostrou sua “compatibilidade” com os padrões militares dela, que são “reais” para Kiev tanto no campo de batalha como na interação com os integrantes. “Há confiança mútua, nós nos ajudamos e nos protegemos uns aos outros. Isso é a aliança”, afirmou. Com isso, de acordo com ele, a Ucrânia vai apresentar o pedido ainda nesta sexta-feira para transformar a adesão em uma realidade no campo formal.

*Com informações da AFP e EFE