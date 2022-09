Saiba como enviar condolências à família real pela morte da rainha Elizabeth II

Site oficial da monarquia disponibilizou formulário online para que os súditos possam escrever mensagens; quem está no Brasil pode optar pelo caderno fixo

Lesley MARTIN / AFP Site da família real disponibiliza livro de Condolências digital



O site da família real, The Royal Family, disponibilizou um livro de assinatura digital para que os súditos possam mandar suas condolências pela morte da rainha Elizabeth II, confirmada na quinta-feira, 9. Essa é uma oportunidade para quem está longe e não consegue comparecer a Inglaterra ou Escócia, onde centenas de pessoas deixaram flores, cartas e outras homenagens a monarca de 96 anos. “Por favor, envie sua mensagem de condolência utilizando este form”, diz o informativo. De acordo com o site, “uma seleção de mensagens será transmitida aos membros da Família Real e poderá ser mantida nos Arquivos Reais para a posteridade”. Para deixar a sua mensagem existe um passo a passo a ser seguido. 1º Acessar o site Royal Family; 2º clicar em Livro de Condolência (Books of Condolence), localizado do lado direito da página; 3º Depois que o formulário abrir, informar o seu nome, e-mail, localização e escrever a sua mensagem; 4º Clicar em enviar para que sua mensagem seja direcionada para a família real. Quem está no Brasil tem uma alternativa a mais. Um livro físico foi disponibilizado na residência oficial, em Brasília. E permanecerá lá até o dia 16 de setembro. O horário para assinatura é das 10h às 12h e das 14h às 16h. O livro está disponível desde está sexta, 9.

