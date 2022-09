‘Prometo servir aos britânicos por toda a vida como minha mãe fez’, diz rei Charles III

Monarca vai ser oficializado como substituto de Elizabeth II neste sábado, 10; ele foi recepcionado por centenas de súditos no Palácio de Buckingham quando chegou a Londres para realizar pronunciamento

Reprodução/BBC Charles III faz seu primeiro discurso após se tornar rei



O rei Charles III cumpriu hoje seus primeiros deveres oficiais, após retornar à Londres, e renovou a promessa de serviço feita por Rainha Elizabeth II quando assumiu o trono. “Foi um compromisso profundo que definiu toda a vida dela. Ela fez muito sacrifício nesse serviço, como soberana nunca fraquejou”, disse, acrescentando “hoje renovo a todos vocês essa promessa de serviço durante toda a vida”. Ele também prometeu defender os “princípios constitucionais”. O monarca, que assumiu o trono na quinta-feira, 9, após a morte de sua mãe, fez um pronunciamento televisionado à nação britânica. Durante sua fala, ele aproveitou o momento para agradecer sua mãe e pai. “Durante sua vida minha amada mãe foi uma inspiração, para mim e toda minha família”. Charles III anunciou que passa seus títulos escoceses para o filho William, o primeiro na linha de sucessão ao trono, e falou sobre os tempos de mudança que a família real enfrenta.

Em sua chegada à Londres, Charles III foi recepcionado por centenas de súditos que estavam a sua espera em frente o Palácio de Buckingham . Ele fez questão de cumprimentá-los, pegando na mão dos que estavam mais próximos. Charles III também se encontrou com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. No sábado, 10, o ex-príncipe de Gales será oficializado como rei durante uma reunião do Conselho de Sucessão prevista em Londres, informou o Palácio de Buckingham em um comunicado. O conselho se reunirá às 10h (6h de Brasília) no Palácio St. James e a proclamação será lida em público, seguida por outros atos em todas as nações que integram o Reino Unido. A cerimônia de coroação de Charles acontecerá em uma data que ainda será definida. Elizabeth teve que esperar mais de um ano antes do evento oficial que a tornou rainha. Entretanto, esta será a segunda transmissão televisionada de uma coroação da monarquia britânica. Como a Jovem Pan mostrou, a morte a rainha deu início à Operação London Bridge, que reúne um conjunto de protocolos e regras a serem seguidos desde o anúncio da sua morte até detalhes do funeral, que deve acontecer em 10 dias, na Abadia de Westminster. Nos próximos dias, o novo monarca deve fazer ainda uma viagem de luto pelo Reino Unido.