Charles III será oficializado como rei neste sábado, anuncia Palácio de Buckingham

Apesar de já ter recebido título, a nomeação ainda não aconteceu; ela será realizada durante uma reunião do Conselho de Sucessão

Aaron Chown / POOL / AFP Rei Charles III cumpre seus primeiros compromissos oficiais



Charles III será proclamado oficialmente rei no sábado, 10, informou o Palácio de Buckingham em comunicado. A nomeação vai acontecer durante uma reunião do Conselho de Sucessão prevista em Londres às 10h (6h horário de Brasília) no Palácio St. James. A proclamação será lida em público uma hora depois de uma sacada da residência, seguida por outros atos em todas as nações que integram o Reino Unido. Essa vai ser a segunda transmissão televisionada de uma coroação da monarquia britânica. A primeira foi de Elizabeth II. Charles III cumprirá nesta sexta o primeiro evento oficial como rei. Ele vai se reunir com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, e fará uma declaração à nação. Como a Jovem Pan mostrou, a morte a rainha deu início à Operação London Bridge, que reúne um conjunto de protocolos e regras a serem seguidos desde o anúncio da sua morte até detalhes do funeral, que deve acontecer em 10 dias, na Abadia de Westminster. Nos próximos dias, o novo monarca deve fazer ainda uma viagem de luto pelo Reino Unido.