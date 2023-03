Saiba quem é a pessoa mais velha do mundo e seus 12 segredos para ser centenária

María Branys Morera, de 116 anos, assumiu a posição após a morte da freira Lucile Randon; ela é usuária assídua das redes sociais e tem a seguinte mensagem em sua biografia: ‘Velha, muito velha, mas não idiota’

Reprodução/Twitter/@Supercentenaria Norte-americana María Branys Morera completou 116 anos no dia 4 de março de 2023



Após a morte de Lucile Randon, freira francesa de 118 anos, em janeiro deste ano, a posição de pessoa mais velha do mundo foi para a norte-americana María Branys Morera. Nascida nos Estados Unidos em 4 de março de 1907, a centenária tem 116 anos e é usuária assídua das redes sociais. Em sua conta oficial no Twitter, que conta com mais de 11 mil seguidores, ela traz em sua biografia a seguinte mensagem: “velha, muito velha, mas não idiota”. María usou as redes sociais na terça-feira, 6, para agradecer os cumprimentos pelo aniversário. “Obrigada… muito obrigada pelos parabéns pelo meu aniversário de 116 anos. Recebi uma avalanche de amor e apreço que me dominou e não consigo responder a cada um. Faço isso através desta mensagem como um agradecimento a todos pelo seu tempo dedicado a mim”, escreveu. Em janeiro desse ano, ela fez um post onde dizia “Na minha idade, um novo ano é uma dádiva, uma humilde comemoração, uma nova aventura, uma bela jornada, um momento de felicidade. Vamos aproveitar a vida juntos”, escreveu no começo do ano em suas redes sociais.

María foi reconhecida pelo Guiness World Records como a pessoa mais velha do mundo no início desse ano, e, segundo ela, existem 12 tópicos que explicam a sua longevidade. São eles: ordem, tranquilidade, boa conexão com a família e amigos, contato com a natureza, estabilidade emocional, sem preocupações, sem arrependimentos, positividade, ficar longe de pessoas tóxicas, sorte e boa genética. Apesar de ter nascido em São Francisco, na Califórnia, ela viveu pouco tempo lá. Com oito anos, se mudou para Espanha, país de origem da família. María permanece na Catalunha, mas hoje está na casa de repouso Santa María del Tura. Em sua vida, ela sofreu um acidente quando era jovem e perdeu audição, vivenciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e Guerra Civil Espanhola, e também presenciou a gripe espanhola e a pandemia de Covid-19 – ela teve coronavírus duas semanas após completar 113 anos. Recentemente a LongeviQuest fez um levantamento das pessoas mais velhas no mundo. A quinta posição conta com uma brasileira, Inah Canabarro Lucas, de 114 anos. O ranking também é composto por Fusa Tatsumi (Japão), que tem 115 anos; Edie Ceccarelli (EUA), também com 115 anos, e Tomiko Itooka (Japão), que tem 114 anos. María quase perdeu a posição de pessoa mais velha do mundo para a africana Johanna Mazibuko, de 128, porém, além do Guiness não tê-la reconhecido, ela faleceu no último dia 3.