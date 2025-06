Nova comitiva brasileira deixa Israel nesta quarta-feira em meio a conflito

Grupo de 27 autoridades, que estava em missão oficial no país judeu, conseguiram chegar em segurança à Jordânia; Itamaraty trabalhou com governos israelense e jordaniano para a retirada

Após uma missão oficial em Israel, autoridades brasileiras começaram a retornar ao Brasil, trazendo alívio e segurança para todos os envolvidos. Nesta quarta-feira (18), parte do grupo já desembarcou na capital federal, incluindo uma funcionária da representação diplomática de Israel. Os últimos 27 membros, que aguardavam autorização para deixar o país, conseguiram chegar em segurança à Jordânia. A operação de retirada foi habilmente coordenada pelas forças de defesa de Israel, que facilitaram a travessia terrestre até a fronteira com a Jordânia, de onde os brasileiros embarcaram em voos comerciais de volta ao Brasil.

O Itamaraty desempenhou um papel fundamental na negociação para a retirada das autoridades, trabalhando em estreita colaboração com os governos israelense e jordaniano. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o chanceler jordaniano, Ayman Safadi, intensificaram as conversas desde o último final de semana para garantir uma operação segura e eficiente. A ministra das Relações Institucionais do Brasil também esteve ativamente envolvida nas discussões, que tinham como objetivo principal assegurar a segurança dos brasileiros durante a missão oficial, que visava discutir questões de segurança pública em Israel.

A retirada das autoridades brasileiras não foi isenta de desafios. Houve momentos de incerteza, com alguns membros do grupo hesitando em deixar Israel devido à situação de segurança no país. No entanto, a chegada dos últimos 27 membros à Jordânia marcou o sucesso da operação, com o grupo de 42 autoridades e assessores completamente evacuado. Este esforço conjunto demonstra a importância da diplomacia e da cooperação internacional em situações de crise.

