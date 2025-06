Comitiva de políticos brasileiros que estava em Israel decola da Arábia para o Brasil

Frente Parlamentar Brasil-Israel confirmou a movimentação, que ocorre em meio à escalada do conflito entre o país judeu e o Irã; prefeito de BH, Álvaro Damião, e outras autoridades brasileiras compõem o grupo

Reprodução / Instagram @alvarodamiao Doze autoridades brasileiras deixaram o território israelense



Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, uma comitiva de gestores brasileiros que estava em Israel tomou decisões distintas sobre o retorno ao Brasil. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, juntamente com a vice-prefeita de Divinópolis (MG) e outros membros do grupo, já iniciou a viagem de volta na última segunda-feira (16). Eles deixaram Israel pela fronteira com a Jordânia e seguirão para a Arábia Saudita antes de embarcarem para o Brasil. No entanto, um grupo de seis gestores municipais optou por permanecer em território israelense, alegando preocupações com a segurança da rota de saída. Entre eles está o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer, que dispensou a ajuda oferecida e avaliou que o risco da viagem de retorno seria muito alto sem garantias de segurança.

A Prefeitura de Uberlândia confirmou a decisão de Peliser, informando que ele está em segurança e seguindo todas as recomendações das autoridades locais. O vice-prefeito tem utilizado as redes sociais para tranquilizar a população, postando materiais que mostram sua situação.

O prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, declarou apoio à decisão de seu vice e informou que está em contato com o governo federal para buscar uma solução diplomática que garanta o retorno seguro dos gestores que permaneceram no país. O Itamaraty continua monitorando a situação dos brasileiros na região e reforçou o alerta para que cidadãos não viajem para Israel.

