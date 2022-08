Salman Rushdie continua em ‘estado crítico’, mas mostra primeiros sinais de recuperação

Através do Twitter, Zafar expressou o ‘alívio’ da família porque o pai, esfaqueado durante um evento na sexta-feira passada, ‘pôde dizer algumas palavras’ depois de retirar o respirador

Herbent Neubauer/AFP - 16/11/2019 Salman Rushdie foi esfaqueado na última sexta-feira, 12



Salman Rushdie permanece em “estado crítico”, mas não está utilizando respirador desde o último sábado, 13, informou o filho do escritor, Zafar Rushdie. Através do Twitter, Zafar expressou o “alívio” da família porque o pai, esfaqueado durante um evento na sexta-feira passada, “pôde dizer algumas palavras” depois de retirar o respirador ao qual esteve conectado por mais de um dia. “Meu pai continua em estado crítico no hospital, recebendo tratamento médico extensivo. Estamos imensamente aliviados por ele ter sido retirado do respirador e do oxigênio adicional ontem e ter sido capaz de dizer algumas palavras”, disse Zafar. “Seu senso de humor jovial e desafiador permanece intacto, apesar da gravidade de seus ferimentos”, completou o filho, que agradeceu a todos que ajudaram o escritor nos primeiros momentos críticos após o ataque e pediu respeito à privacidade da família”.

O agente literário de Rushdie, Andrew Wylie, confirmou os mesmos detalhes em entrevista à emissora “CNN”. “Ele está fora do respirador, então o caminho para a recuperação começou. No entanto, será longo, os ferimentos são graves”, acrescentou. O próprio Wylie disse ao jornal “The New York Times” na sexta-feira, 12, que Rushdie provavelmente perderia um dos olhos, que seu fígado havia sido severamente danificado pelas facadas e que o agressor havia “cortado os nervos de um braço” do escritor. Enquanto isso, o agressor, Hadi Matar, filho de imigrantes libaneses nascido nos Estados Unidos, de 24 anos, permanece detido e acusado de tentativa de assassinato de segundo grau e agressão armada.

*Com informações da Agência EFE