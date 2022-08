Escritor Salman Rushdie pode perder olho após esfaqueamento em Nova York

Indiano foi atacado antes de palestra; ele levou cerca de 15 facadas e está em um ventilador sem poder falar

Herbent Neubauer/AFP - 16/11/2019 Escritor Salman Rushdie foi atacado antes de palestra em instituto na cidade de Nova York



O escritor Salman Rushdie, que sofreu um ataque a facas nesta sexta-feira, 12, antes de dar uma palestra em Nova York, pode perder um olho. Seu agente, Andrew Wylie, enviou um comunicado ao New York Times dizendo que “as notícias não são boas” e que o escritor está em um ventilador sem poder falar. “Salman provavelmente perderá um olho; os nervos de seu braço foram cortados; e seu fígado foi esfaqueado e danificado”, revelou Wylie. Segundo as autoridades, Salman levou cerca de 15 facadas no pescoço e abdômen. O motivo do ataque ainda permanece obscuro, mesmo a polícia já tendo identificado o jovem Hadi Matar, de 24 anos, pela agressão. Salman Rushdie é um aclamado escritor indiano, vencedor do Prêmio Booker da Grã-Bretanha por seu romance ‘Midnight’s Children’, de 1981, que traz um retrato da Índia no pós-independência. Seu livro ‘Os Versos Satânicos’, de 1988, chamou muita atenção e foi considerado uma blasfêmea por extremistas islâmicos. No mesmo ano um decreto de morte foi anunciado pelo líder revolucionário iraniano aiatolá Ruhollah Khomeini. Desde então Rushdie convive com diversas ameaças e perseguições.