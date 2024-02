‘Se Putin não pagar o preço pela morte e destruição que causa, isso continuará’, alerta Biden

Presidente dos Estados Unidos confirmou nova rodada de sanções à Rússia nesta sexta

EFE/EPA/ALLISON DINNER Biden encontrou a viúva e a filha de Alexei Navalny em reunião em São Francisco, na Califórnia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta sexta-feira, 23, uma rodada de novas sanções à Rússia, com objetivo de garantir que seu homólogo russo, Vladimir Putin, “pague um preço ainda mais alto pela agressão (contra a Ucrânia) e pela repressão” no seu país. “Se Putin não pagar o preço pela morte e destruição que causa, continuará” a agir, alertou Biden. O anúncio inclui diversas medidas que visam indivíduos ligados à prisão do opositor Alexei Navalny, que morreu em uma prisão russa no Ártico, e ocorre após o encontro de Biden com a esposa de Navalny.

Como o site da Jovem Pan mostrou, o norte-americano encontrou a viúva e a filha de Alexei Navalny em reunião em São Francisco, na Califórnia, que foi organizada pela Casa Branca. No encontro, eles discutiram sobre questões políticas e direitos humanos, e Biden expressou suas condolências a Yulia e Dasha Navalnaya. O presidente dos EUA afirmou que possuía “admiração pela extraordinária coragem de Alexei Navalny e seu legado de luta contra a corrupção e por uma Rússia livre”. Em coletiva de imprensa, a Casa Branca solicitou às autoridades russas que entreguem o corpo de Alexei a sua mãe, Liudmila Navalnaya. Antes de falecer, Alexei cumpria pena de 19 anos no Ártico após ter sido acusado pelo governo russo de “extremismo”.