Secretário de Trump, Robert F. Kennedy Jr. tenta pegar cobra com a mão e é mordido; veja

O integrante do governo dos EUA compartilhou a gravação em suas redes sociais

Reprodução/Instagram @robertfkennedyjr A espécie das cobras capturadas por Robert F. Kennedy Jr. não é venenosa



O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., compartilhou nesta terça-feira (26) um vídeo no qual é mordido por cobras. Na gravação, o integrante do governo norte-americano tenta remover os répteis do pátio da casa de um amigo com as próprias mãos. Ele não sofreu ferimentos graves em razão do incidente.

“Cheryl incentiva a remoção de duas corredoras-azuis do pátio do Dr. Oz”, escreveu Kennedy na legenda da publicação em referência à sua esposa, a atriz Cheryl Hines.

A espécie é uma das mais comuns na Flórida. A corredora-azul é conhecida por sua velocidade e agilidade, além de não ser venenosa.

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Essa não é a primeira vez que Kennedy tem um episódio controverso envolvendo animais selvagens. Em outra ocasião, o secretário admitiu ter abandonado a carcaça de um filhote de urso no Central Park, em Nova York.

Em meados de abril, a jornalista Isabel Vincent lançou a biografia não autorizada de Roberty F. Kennedy Jr. Intitulado “RFK JR: The Fall and Rise”, o livro se baseia nos diários do secretário de Saúde escritos entre 1999 e 2001. Na obra, é revelado que o integrante do governo dos Estados Unidos teria cortado o pênis de um guaxinim atropelado.