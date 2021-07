Pessoas vacinadas podem transmitir o coronavírus, diz relatório dos EUA

já era esperado que imunizados pudessem ser infectadas com o vírus, mas até então, não eram vistos como possíveis novas fontes de infecções

EFE/EPA/JUSTIN LANE Variante Delta tem preocupado as autoridades sanitárias e é a responsável pelo aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que pessoas totalmente imunizadas podem não só contrair a variante Delta, como também disseminar o vírus da mesma forma que os não vacinados. Isso porque, segundo a agência, os vacinados que são infectados também acabam portando uma alta carga viral. A variante Delta tem preocupado as autoridades sanitárias e é a responsável pelo aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Especialistas norte-americanos se mostram incrédulos sobre como a variante, encontrada inicialmente na Índia, é diferente do vírus original.

A Delta é muito mais contagiosa, podendo ser tão transmissível como a catapora. Já era esperado que pessoas vacinadas pudessem ser infectadas com o vírus, mas até então, não eram vistas como possíveis novas fontes de infecções. Os Estados Unidos, que têm intensificado as campanhas de vacinação, já tinham suspendido o uso da máscara até em ambientes fechados. No entanto, o aumento de casos fez com que voltassem atrás da decisão e recomendassem de novo o uso do acessório até para os que já estão vacinados. O país tem enfrentado resistência de boa parte da população que se recusa a tomar a vacina. Nesta semana, pela primeira vez, a União Europeia passou os Estados Unidos no ritmo da imunização. Agilizar a vacinação é importante para diminuir o número de pessoas suscetíveis a contrair a forma grave da doença.

*Com informações da repórter Camila Yunes