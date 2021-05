Segundo maior estado da Austrália entra em lockdown após 15 casos da variante indiana do coronavírus

As sete milhões de pessoas que vivem em Victoria, incluindo os moradores da cidade de Melbourne, deverão permanecer em casa por uma semana enquanto a situação é controlada

EFE/EPA/JAMES ROSS Pessoas fazem fila em centro de testagem em Melbourne após anuncio de novos casos de Covid-19 na região



O estado australiano de Victoria, que abriga a cidade de Melbourne, entrará em um lockdown de uma semana a partir desta quinta-feira, 27. A decisão, que força sete milhões de pessoas a permanecerem em casa, está relacionada à notificação de 15 infecções pela variante indiana do novo coronavírus, considerada altamente infecciosa. O chefe de saúde de Victoria, Brett Sutton, acredita que mais casos ainda devem ser reportados, já que o número de locais visitados pelos contaminados nos últimos dias está em mais de 150, incluindo pontos de alta aglomeração como estádios esportivos e shopping centers. Além disso, mais de 10 mil pessoas tiveram contatos primários ou secundários com os doentes e, por isso, precisarão ser colocados em quarentena, teste e isolamento. Tais estratégias de rastreamento e bloqueio rápido ajudaram a Austrália a manter seus números de Covid-19 relativamente baixos, com pouco mais de 30 mil casos e 910 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.

O lockdown de Victoria, válido até 3 de junho, estabelece que os moradores do estado só poderão sair para desempenhar trabalhos essenciais, receber atendimento médico, fazer compras no supermercado, se exercitar ou se vacinar contra a Covid-19. Adicionalmente, as divisas de Victoria ficarão sob um controle mais rígido. A Nova Zelândia decidiu suspender temporariamente o acordo de viagens sem quarentena com o estado e obrigar todos os neozelandeses que visitaram a região recentemente a se isolarem em suas casas até testarem negativo para o novo coronavírus. Victoria sofreu um dos bloqueios mais rígidos e longos do país no ano passado, quando foi responsável por 90% do total de mortes em toda a Austrália.