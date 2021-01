Senado confirma Antony Blinken como novo secretário de Estado dos EUA

Nome indicado por Joe Biden foi aprovado com 78 votos a favor e 22 contra

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Antony Blinken foi confirmado no cargo de secretário de Estado dos EUA. A confirmação veio após a aprovação do nome de Blinken pelo Senado americano, que aconteceu nesta terça-feira, 26. Na sessão, o novo secretário de Estado recebeu 78 votos favoráveis 22 contrários. A confirmação é vista como o retorno dos EUA à política externa tradicional depois das mudanças bruscas feitas pelo ex-presidente Donald Trump. Durane audiência do Comitê das Relações Exteriores do Senado, Blinken defendeu que “a humildade e a confiança devem ser os dois lados da moeda de liderança dos EUA”.

Ao comentar as relações com a China, Blinken disse que o país representa “o desafio mais significativo que algum país já significou para os EUA” e defendeu que o governo Biden se aproxime dos chineses em uma “posição de força, não de fraqueza”. Já em relação ao Irã, o novo secretário de Estado diz que Biden sente que um acordo nuclear torna o mundo mais seguro. “O presidente eleito acredita que se o Irã voltar a cumprir (o pacto), nós também iremos”, afirmou Blinken, que também confirmou que os EUA manterão sua embaixada em Israel na cidade de Jerusalém.

*Com informações da EFE