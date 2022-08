Senado dos EUA aprova entrada da Finlândia e Suécia na Otan

Joe Biden agradeceu os senadores por enviarem ‘um sinal importante da sustentação bipartidária dos EUA’

Decisão seria resposta à Rússia após invasão na Ucrânia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 3, que o fato de o Senado americano ter “endossado esmagadoramente os parceiros próximos, Finlândia e Suécia, que aderiram à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), envia um sinal importante da sustentação bipartidária dos EUA”. “Agradeço aos membros do Senado – especialmente o líder da maioria Schumer, o líder da minoria McConnell, o senador Menendez e o senador Risch – por sua liderança e por avançar rapidamente no processo de ratificação – o mais rápido do Senado para um protocolo da Otan desde 1981. A adesão da Finlândia e da Suécia reforçará ainda mais a segurança coletiva da Otan”, afirmou, em comunicado divulgado pela Casa Branca. Biden também destacou que está ansioso para assinar os protocolos de adesão e receber “duas democracias fortes com militares altamente capazes, na maior aliança defensiva da história”.

*Com informações do Estadão Conteúdo