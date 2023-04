Silvio Berlusconi, ex-premiê italiano e dirigente histórico, dá entrada em UTI com problemas cardíacos

Aos 86 anos, ele aumentou ultimamente suas idas ao hospital; a última visita aconteceu na semana passada

ALBERTO PIZZOLI / AFP líder da Forza Italia Silvio Berlusconi se prepara para fazer um discurso no palco em 22 de setembro de 2022 durante uma manifestação conjunta dos partidos de direita da Itália Irmãos da Itália (Fratelli d'Italia, FdI), Liga (Lega) e Forza Italia na Piazza del Popolo em Roma, antes das eleições gerais de 25 de setembro



Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro e senador italiano, foi internado nesta quarta-feira, 5, em Milão, na Itália, com problemas cardíacos. Informações iniciais disseram que ele foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) e que apresentou falta de ar. Uma fonte próxima ao ex-governante, notificou que ele está em uma unidade de cirurgia cardíaca no hospital San Raffaele, no norte da Itália, confirmando assim as informações da mídia local. A agência de notícias Ansa indicou que ele foi internado pela manhã e seu quadro atual é “estável”. Em 2016, Berlusconi passou por uma importante cirurgia de coração aberto e na primavera de 2019 se submeteu a mais uma, mas dessa vez foi uma obstrução intestinal. Aos 86 anos, ele aumentou ultimamente suas idas ao hospital. A última visita aconteceu na semana passada, oficialmente para exames de controle. Em abril de 2021, o bilionário ficou internado por mais de três semanas devido a “sequelas da covid-19”, contraída em setembro de 2020. Berlusconi, cujo partido de direita Força Itália pertence à coalizão que apoia o governo de Giorgia Meloni, permanece como uma figura central da política italiana, mesmo que seu partido possua hoje menos dos 10% das intenções de votos nas pesquisas.

As declarações pró-Rússia deste magnata dos meios de comunicação e amigo de Vladimir Putin colocam Giorgia Meloni e seu governo em uma situação delicada. Desde 1994 na política, foi primeiro-ministro por nove anos e dominou a política de seu país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e processos judiciais que mancharam sua imagem. Para milhões de italianos, o período de governo de Berlusconi representa uma idade de ouro da economia italiana. A sociedade financeira da família Berlusconi, a Fininvest, inclui canais de televisão (Mediaset), jornais e edições da Mondadori. Sua primeira condenação ocorreu em agosto de 2013. Sua sentença de prisão de quatro anos por fraude fiscal – três dos quais foram abolidos por uma anistia – foi confirmada pelo Tribunal de Cassação. Ele cumpriu a sentença no ano seguinte na forma de serviço comunitário, o que custou seu título de Cavaliere. Pai de cinco filhos de dois casamentos e avô de vários netos, esse personagem extraordinário encontrou em 2020 uma nova parceira: Marta Fascina, 53 anos mais jovem que ele, ex-modelo e deputada do Força Itália.

*Com informações da AFP