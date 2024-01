Sirenes de alerta são acionadas em Israel por lançamentos de foguetes

Braço armado do Hamas reivindicou os disparos em resposta aos ‘massacres de civis’ no enclave palestino

AHMAD GHARABLI / AFP Israel aciona sirene na capital e no centro por causa de disparou de foguete de aliados do Hamas



Sirenes de alerta soaram nesta segunda-feira, 29, em Tel Aviv e no centro de Israel após o lançamento de foguetes a partir da Faixa de Gaza, segundo um jornalista da AFP. O braço armado do Hamas reivindicou os disparos em resposta aos “massacres de civis” em Gaza, onde o grupo islamista palestino combate as forças israelenses desde outubro. Por meio das redes sociais, as Forças de Defesa de Israel informaram que um “terrorista realizou um ataque violento adjacente a uma base das FDI no norte de Israel. Em seguida, o terrorista saiu do seu veículo e tentou atacar os soldados das FDI com um machado. Os soldados responderam com fogo real e um oficial das FDI neutralizou o terrorista”. Também nesta segunda as Forças de Defesa de Israel (FDI) ordenaram a evacuação de partes da Cidade de Gaza à medida que intensifica sua ofensiva no norte da Faixa, onde já tinha assegurado o controle desta região.

“Urgente! Um apelo aos moradores a oeste da Cidade de Gaza nos bairros de Al Nasr, Sheikh Radwan, campo de refugiados Al Shati, Al Sabra, Sheikh Ajlin e Tal Al Hawa. Para o seu bem, pedimos que evacuem estas regiões imediatamente e sigam pela rua Al Rashid (Al Bahr) em direção aos abrigos conhecidos em Deir, no centro da Faixa de Gaza”, escreveu Avichai Adraee, porta-voz em árabe das FDI, na rede social X (ex-Twitter). As FDI iniciaram sua incursão terrestre no território palestino no final de outubro pela parte norte da Faixa de Gaza e reduziu as operações nessa região há algumas semanas, tendo assumido seu controle quase total. A guerra começou no dia 7 de outubro após um ataque do Hamas a Israel que deixou cerca de 1.200 pessoas mortas, além das 250 que foram sequestradas e, desde então, as FDI têm realizado uma poderosa ofensiva aérea, terrestre e marítima sobre a Faixa de Gaza que deixou 26.637 mortos, 65.387 feridos e cerca de 8.000 desaparecidos.

