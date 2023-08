Sistema de voto online para eleitores do Equador no exterior sofre ataques hackers

Presidente do Conselho Nacional Eleitoral do Equador afirma que o crime ocorreu a partir de vários países, entre eles China, Índia, Rússia e Ucrânia

Reprodução/Instagram/@dianaatamaint Presidente do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, Diana Atamaint



O Conselho Nacional Eleitoral do Equador (CNE) denunciou neste domingo, 20, que o sistema de votação online para os equatorianos que moram no exterior sofreu ataques cibernéticos a partir de vários países, entre eles China, Índia, Rússia e Ucrânia. A presidente da instituição, Diana Atamaint, afirmou em uma entrevista coletiva que foi por isso que os cidadãos de fora do país encontraram dificuldades para votar. “A plataforma de voto à distância sofreu ataques cibernéticos que afetaram a fluidez do acesso ao voto”, declarou Atamaint, além de citar os nomes de sete países que foram fontes de ataques ao sistema: Índia, Bangladesh, Paquistão, Rússia, Ucrânia, Indonésia e China. Ela ressaltou que “os votos registrados (no exterior) não foram violados”, embora não tenha se referido a uma série de reclamações de emigrantes equatorianos que se queixaram de não terem conseguido votar.

O CNE, de acordo com Atamaint, tomou várias decisões depois de tomar conhecimento dos ataques, porém ela não deu detalhes, especialmente em relação à transmissão dos resultados da votação. Pouco mais de 13,4 milhões de equatorianos estavam habilitados a votar neste pleito, no país sul-americano e no exterior, para presidente e deputado.