‘Situação da varíola dos macacos é muito preocupante no Brasil’, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira, 26, que a situação da varíola dos macacos no Brasil é preocupante. “ A situação no Brasil é preocupante. É importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública de interesse internacional e das recomendações temporárias e tomem as medidas adequadas”, afirmou Rosamund Lewis, líder técnica da entidade para doença, em entrevista coletiva. Ela também chamou atenção para uma possível subnotificação de casos por falta de testagem. “O que é criticamente importante é o acesso aos testes, e talvez até o acesso ao teste não esteja disponível em todos os lugares”. Segundo o Ministério da Saúde, até segunda-feira, 25, já tinham sido contabilizados 696 casos, o que deixa o país na oitava posição com o maior número de registro da doença no mundo. São Paulo é a região com maior quantidade de casos. São 506, seguido do Rio de Janeiro com 10 e Minas com 33. Outros estados, mais o Distrito Federal, também entram na lista, mas tem menos de 20 relatos.

No sábado, 23, a OMS declarou ‘emergência de saúde pública internacional’ por causa do surto de varíola dos macacos que já afetou quase 17 mil pessoas em 74 países.”Decidi declarar uma emergência de saúde pública de alcance internacional”, disse o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus em entrevista coletiva, afirmando que o risco no mundo é relativamente moderado, exceto na Europa, onde é alto. Tedros explicou que o comitê de especialistas não conseguiu chegar a um consenso e permaneceu dividido sobre a necessidade do nível mais alto de alerta. Em última instância, a decisão cabe ao diretor-geral.

Desde o início de maio, foi detectado um aumento incomum de casos fora dos países da África Central e Ocidental onde o vírus é endêmico, espalhando-se por todo o mundo, com um alto número de infecções na Europa. A varíola dos macacos – detectada pela primeira vez em humanos em 1970 – é menos perigosa e contagiosa do que a varíola, erradicada em 1980. Na maioria dos casos, os pacientes são homens relativamente jovens, que têm relações homossexuais e geralmente vivem em cidades, disse a OMS. De acordo com um estudo do New England Journal of Medicine com 528 pessoas em 16 países – o maior até o momento – 95% dos casos foram transmitidos sexualmente.