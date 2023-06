Sobe para 288 o número de mortos em acidente entre trens na Índia

Autoridades afirmam que total de vítimas fatais pode aumentar até o fim das buscas; foram confirmados mais de 850 feridos

DIBYANGSHU SARKAR / AFP Acidente desta sexta-feira está sendo considerado o mais letal dos últimos 20 anos na Índia



Subiu para 288 o número de mortos após a colisão entre três trens no Estado de Odisha, no leste da Índia, nesta sexta-feira, 2. Segundo novas informações divulgadas pelas autoridades, foram contabilizados 850 feridos no acidente, que está sendo considerado como maior catástrofe ferroviária da Índia em mais de 20 anos. O diretor-geral dos Serviços de Incêndio de Odisha, Sudhanshu Sarangi, alertou que o número pode aumentar para até 380 conforme os trabalhos de resgate avançarem nos próximos dias. “Os trabalhos de resgate ainda estão em curso”, disse Sarangi à AFP. O secretário-chefe do Estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmou que os feridos foram levados para hospitais após o acidente. O desastre foi causado pelo descarrilamento de um trem expresso, que invadiu a via adjacente. As equipes de resgate procuram por sobreviventes e corpos nos destroços retorcidos dos trens. Acidentes ferroviários não são incomuns na Índia, mas o episódio desta sexta está sendo considerado o mais letal desde a década de 1990.

*Com informações da AFP