CGU identifica pagamento indevido de R$ 2 bilhões em auxílios para taxistas e caminhoneiros

Tomaz Silva/Agência Brasil Pagamentos foram de R$ 1 mil por mês entre julho e dezembro de 2022



A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou irregularidades no pagamento de auxílio-caminhoneiro e auxílio-taxistas para 350 mil pessoas durante o fim do governo de Jair Bolsonaro (PL). São mais de R$ 2 bilhões distribuídos indevidamente. Os relatórios foram encaminhados para a Polícia Federal (PF). Segundo a CGU, foram inscritas, sem preencher os pré-requisitos necessários, mais de 110 mil pessoas no auxílio-caminhoneiro e mais de 314 mil no auxílio taxista. Os pagamentos foram de R$ 1 mil por mês entre julho e dezembro de 2022. No auxílio-taxista, 78% dos beneficiários foram cadastrados de maneira irregular, enquanto no auxílio-caminhoneiro, os cadastros fraudulentos correspondem a 27% do total de pessoas que receberam a ajuda. Dentre as ilegalidades, estão casos de pessoas com a carteira de habilitação vencida, fora do regime geral da previdência, CPF irregular, residência no exterior e até óbito registrado.

*Com informações da repórter Paula Lobão