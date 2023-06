Durante visita à Finlândia, Blinken diz que guerra enfraqueceu Putin

Secretário de Estado dos EUA disse que o principal objetivo de Putin, que era impedir o crescimento da Otan, não foi atingido, já que novos países estão em processo de adesão

EFE/EPA/ROBERT GHEMENT Blinken chegou a Helsinque após série de viagens pelo norte da Europa



Após uma viagem por vários países do norte da Europa, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou ao Helsinque, capital da Finlândia. O país tem sido tema recorrente durante o ano de 2023 por ser o mais novo membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Blinken afirmou que o período de guerra evidenciou os verdadeiros planos da Rússia e que, ao contrário do que muitos acreditam, enfraqueceu o presidente Vladimir Putin nos aspectos econômico e político, já que um dos objetivos do russo era que a Otan não crescesse. Além da Finlândia, Suécia está pleiteando ser o próximo membro da Otan, o que depende apenas de um entrave imposto pela Turquia e que deverá ser conversado de maneira bilateral nos próximos meses. Blinken disse que a economia russa piorou, a crise econômica também evidencia que os planos da Rússia foram frustrados e condenou os países que falam sobre o plano de paz que envolva as linhas de guerra atuais, porque, segundo ele, se as armas fossem abaixadas nesse momento, isso beneficiaria o agressor e puniria a vítima.

*Com informações do repórter Luca Bassani