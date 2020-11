Sobe para 60 número de mortos no terremoto que atingiu Turquia e Grécia

Entre as vítimas, 58 são da Turquia e duas são da ilha de Somos, na Grécia

EFE/EPA/ERDEM SAHIN - 01/11/20 De acordo com o ministro da Saúde local, Fahettin Koca, cerca de 702 vítimas já tiveram alta dos hospitais



O número de mortos no terremoto que atingiu o Mar Egeu e impactou a Turquia e a Grécia na última sexta-feira (30) subiu para 60. As informações são de agências internacionais. Entre as vítimas, 58 são da Turquia e duas são da ilha de Somos, na Grécia. Na manhã deste domingo (1º) foi resgatado, com vida, um homem de 70 anos que estava sob os escombros. Ele foi identificado como Ahmet Citim e estava em um dos 20 prédios residenciais destruídos em Izmir.

“Até agora, sabemos que 58 de nossos cidadãos morreram no terremoto e 896 pessoas ficaram feridas”, disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan a jornalistas na manhã domingo. De acordo com o ministro da Saúde local, Fahettin Koca, cerca de 702 vítimas já tiveram alta dos hospitais, enquanto oito permanecem na UTI.