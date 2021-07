Sobreviventes de queda de avião nas Filipinas saltaram da aeronave na hora do acidente

Número de mortos subiu para 50 e sobreviventes da queda, que foram levados para hospital, devem ser ouvidos por autoridades ainda nesta segunda-feira, 5

EFE/EPA/JOINT TASK FORCE SULU-ARMED FORC Cinco novas mortes foram confirmadas nesta segunda-feira, 5



Autoridades das Filipinas confirmaram nesta segunda-feira, 5, que os cinco soldados que estavam desaparecidos após a queda de uma aeronave militar na ilha de Joló, no Sul do país, no domingo, 4, morreram. Com isso, o número de óbitos do acidente sobe para 50. Ao todo, 96 pessoas estavam dentro do avião, 49 conseguiram sair e 47 morreram. Outras três pessoas que estavam em solo foram atingidas e também morreram. Aqueles que sobreviveram precisaram pular da aeronave antes da queda. “Minutos após a explosão, tropas e voluntários foram enviados ao local da queda para busca e resgate. Segundo testemunhas, um número de soldados foi visto pulando do avião antes dele cair no chão”, afirmou um comunicado oficial divulgado pela força-tarefa conjunta de Sulu, província que registrou o acidente. Um time de investigadores foi enviado para o local para buscar a caixa preta do avião e conversar com os sobreviventes da queda. Além dos 49 que estavam na aeronave, quatro pessoas que estavam em solo ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. Os soldados que estavam no avião tinham acabado de completar treinamento militar.