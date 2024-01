Colisão de aviões mata cinco no Japão; mais de 370 passageiros são retirados

Chamas tiveram início após uma colisão contra um avião da Guarda Costeira japonesa; incidente ocorreu na pista do aeroporto de Haneda, localizado na cidade de Tóquio

Jovem Pan News/Reprodução Todas as pessoas a bordo foram evacuadas em segurança



Uma aeronave da Japan Airlines com cerca de 370 passageiros precisou ser evacuada nesta terça-feira, 2, após começar a pegar fogo. O incidente ocorreu na pista do aeroporto de Haneda, localizado na cidade de Tóquio, no Japão. As chamas tiveram início após uma colisão contra um avião da Guarda Costeira japonesa, segundo informações da Nippon TV. A aeronave vinha do aeroporto Shin-Chitose, em Hokkaido. Todas as pessoas a bordo foram evacuadas em segurança. Imagens transmitidas ao vivo pela NHK News mostraram chamas saindo do Airbus A350 preso na pista do aeroporto, enquanto os bombeiros tentavam apagar o incêndio. A Guarda Costeira japonesa disse que estava investigando a possibilidade de uma colisão terrestre entre o avião e uma de suas aeronaves. A emissora pública NHK relatou que cinco dos seis tribulantes da aeronave da Guarda Costeira morreram no acidente. O piloto conseguiu sair com vida, mas foi encaminhado ao hospital em estado greve. O veículo da guarda se dirigia ao aeroporto de Niigata, na costa ocidental do Japão, para transportar ajuda às pessoas afetadas por um forte terramoto que ocorreu no primeiro dia do Ano Novo, matando pelo menos 48 pessoas.Todas as pistas do aeroporto foram fechadas, disse um porta-voz do aeroporto da capital japonesa.

Avião ✈️ da JAL colide com outro avião ✈️ da base aérea de Haneda, no aeroporto de Haneda-Japão Hoje, 02.01.2024 As 379 pessoas do avião da JAL foram evacuados. pic.twitter.com/0vN8cqnhhs — 🇧🇷Japanaldo2008🇧🇷 (@japanaldo2008) January 2, 2024

Chegam noticias muito preocupantes de uma colisão no aeroporto de Haneda, Japão, entre um Airbus A350 e um avião militar. A seguir com atenção pic.twitter.com/IDfzwEhHUi — José Correia Guedes (@cpt340) January 2, 2024

Japan Airlines plane bursts into flames at Tokyo’s Haneda Airport after a possible collision with a coast guard plane. All 379 passengers and crew evacuated safely. Coast Guard investigating; whereabouts of five crew members unknown. Haneda runways closed. #HanedaAirport #Japan pic.twitter.com/MAwMpRNQmp — Nabeel shah (@oye_nabeel) January 2, 2024