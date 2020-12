China pousa a sonda Chang’e-5 com sucesso na Lua

A missão não tripulada deve voltar para a Terra ainda esse mês com 2kg de amostras rochosas

EFE / EPA / STR CHINA OUT A sonda Chang'e-5 foi lançada no dia 23 de novembro



Nesta terça-feira, 1, às 12h13 do horário de Brasília, a sonda chinesa não tripulada Chang’e-5 pousou com sucesso na superfície lunar. A espaçonave foi lançada no dia 23 de novembro na ilha de Hainan, no sul da China, com o objetivo de coletar amostras rochosas. A ideia é que ela retorne à Terra entre os dias 16 e 17 desse mês, pousando na região da Mongólia. A informação é da agência de notícias estatal Xinhua, que afirmou que a operação faz parte de uma estratégia da China de desenvolver a tecnologia necessária para realizar viagens tripuladas e estabelecer uma base na Lua em meados de 2030. O pouso da Chang’e-5 deveria ter sido transmitido ao vivo pela Televisão Central da China (CCTV), mas, por motivos ainda desconhecidos, isso acabou não acontecendo. A última vez que a China realizou uma missão desse tipo foi em 1976, quando a sonda soviética Luna-24 foi à Lua e voltou com sucesso.